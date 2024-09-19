Краматорску вернули свет после аварийного отключения: он пропал из-за российского обстрела

В городе Краматорск Донецкой области восстановили электроснабжение. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Также о возобновлении электроснабжения пишут в местных чатах.

Ранее «Краматорские РЭС» сообщали, что утром в связи с аварийным отключением отсутствовало электроснабжение в Соцгороде, микрорайонах Стакобуд и Лазурный, поселке Беленькое.

По информации «Новостей Донбасса», свет пропал из-за российского обстрела за пределами города.

Напомним, что в северной части города Покровск на Донетчине из-за обстрела невозможно возобновить электроснабжение.