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Не Покровское: в Нацгвардии рассказали, какое направлении сейчас наиболее активное в Донецкой области

19 сентября 2024, 11:58

Не Покровское: в Нацгвардии рассказали, какое направлении сейчас наиболее активное в Донецкой области

За эти сутки подразделения НГУ отбили 20 боестолкновений по всей линии фронта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

По его словам, большая их часть – это Покровское и Кураховское направления.

«Сейчас мы видим, что в некоторые дни именно Кураховское направление бывает наиболее активным по количеству боестолкновений. Также видим, что враг активен и в районе Угледара. Периодически там растет активность именно попыток штурмов противника. Конечно, их количество не такое в сравнении с Покровским и Кураховским направлениями. Купянское и Лиманское направления – это также те участки фронта, где достаточно большая активность противника», – рассказал Музычук.

Напомним, что в Покровской администрации рассказали о строительстве фортификационных сооружений.

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