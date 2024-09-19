Не Покровський: у Нацгвардії розповіли, який напрямок зараз найбільш активний у Донецькій області

За цю добу підрозділи НГУ відбили 20 боєзіткнень по всій лінії фронту. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

За його словами, більша їх частина – це Покровський та Курахівський напрямки.

«Зараз ми бачимо, що в деякі дні саме Курахівський напрямок буває найактивнішим за кількістю боєзіткнень. Також бачимо, що ворог активний і в районі Вугледару. Періодично там зростає активність саме спроб штурмів противника. Звичайно, їхня кількість не така порівняно з Покровським та Курахівським напрямками. Куп'янський та Лиманський напрямки – це також ті ділянки фронту, де досить велика активність противника», – розповів Музичук.

Нагадаємо, що у Покровській адміністрації розповіли про будівництво фортифікаційних споруд.