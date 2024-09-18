В Покровской администрации рассказали о строительстев фортицикационных сооружений

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что оборона города продолжается. По его словам, темпы ее строительства ускорились. Об этом передает пресс-служба Покровской ГВА.



«Строить фортификационные сооружения нам помогает 6 регионов, инженерные войска. Враг наносит удары ежедневно, артиллерия бьет по всему городу. Нет ни одного такого района, где было бы безопасно, поэтому не вижу смысла подвергать себя опасности и оставаться в громаде», — рассказал он.



Ранее мы писали, что в Покровской громаде Донецкой области проживает 25 тысяч жителей.