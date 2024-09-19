Марьяна Безуглая лишилась должности

Большинство голосов депутаты Верховной Рады уволили Марьяну Безуглую с должности. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Верховная Рада отозвала народного депутата Марьяну Безуглую с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Это решение поддержали 252 парламентария.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета», — написал Железняк.

По его словам, вместо этого Безуглую перевели на должность члена Комитета по вопросам внешней политики.

Отметим, ранее Безуглая заявила о выходе из фракции «Слуга народа» (из партии «Слуга народа» ее исключили в феврале этого года). Впрочем, поскольку она была избрана по мажоритарному округу, она не потеряла свой депутатский мандат.