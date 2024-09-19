Мар'яна Безугла втратила посаду

Верховна Рада відкликала народну депутатку Мар'яну Безуглую з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Це рішення підтримали 252 парламентарі.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.
«Парламент звільнив Мар'яну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони і навіть члена комітету», — написав Железняк.
За його словами, натомість Безуглу перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики.
Зазначимо, раніше Безугла заявила про вихід із фракції «Слуга народу» (з партії «Слуга народу» її виключили у лютому цього року). Втім, оскільки її було обрано по мажоритарному округу, вона не втратила свій депутатський мандат.
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