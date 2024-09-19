Рада переименовала Северодонецк и еще более 300 населенных пунктов

Верховная Рада переименовала Северодонецк и еще два города в Луганской области. Об этом сегодня сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Роман Лозинский.
Отмечается, что ВР приняла постановление об изменении названий 327 населенных пунктов — 281 голос «За». Переименовываются населенные пункты, которые содержат российские и советские нарративы или русифицированные названия.
Так, в Луганской области Северодонецк переименован в Северскодонецк, Первомайск — в Сокологорск, Молодогвардейск — в Атамановку.
В Днепропетровской области Новомосковск переименовали в Самар, Первомайск — в Шахтерское. Вопрос переименования Павлограда и Синельниково рассмотрят в октябре.
«Это действительно историческое решение! Это то, что нужно было сделать 33 года назад. Мы заплатили ужасную цену за то, чтобы наконец как государство созреть до этого решения», — написал в фейсбук Роман Лозинский.
По словам депутата, переименование коснулись следующих городов:
Новомосковск (Днепропетровская обл.) ⮕ Самар;
Первомайск (Днепропетровская обл.) ⮕ Шахтерское;
Первомайск (Луганская обл.) ⮕ Сокологорск;
Молодогвардейск (Луганская обл.) ⮕ Атамановка;
Северодонецк (Луганская обл.) ⮕ Северскодонецк;
Червоноград (Львовская обл.) ⮕ Шептицкий;
Дружба (Сумская обл.) ⮕ Хутор Михайловский;
Красноград (Харьковская обл.) ⮕ Берестин;
Первомайский (Харьковская обл.) ⮕ Златополь;
Ватутино (Черкасская обл.) ⮕ Богачево.
Напомним, в среду, 18 сентября, в Верховной Раде прошло голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов Украины. Однако инициативу поддержало только 208 нардепов, решение принято не было.
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