Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Рада переименовала Северодонецк и еще более 300 населенных пунктов

19 сентября 2024, 13:57

Рада переименовала Северодонецк и еще более 300 населенных пунктов

Верховная Рада переименовала Северодонецк и еще два города в Луганской области. Об этом сегодня сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Роман Лозинский.

Отмечается, что ВР приняла постановление об изменении названий 327 населенных пунктов — 281 голос «За». Переименовываются населенные пункты, которые содержат российские и советские нарративы или русифицированные названия.

Так, в Луганской области Северодонецк переименован в Северскодонецк, Первомайск — в Сокологорск, Молодогвардейск — в Атамановку.

В Днепропетровской области Новомосковск переименовали в Самар, Первомайск — в Шахтерское. Вопрос переименования Павлограда и Синельниково рассмотрят в октябре.

«Это действительно историческое решение! Это то, что нужно было сделать 33 года назад. Мы заплатили ужасную цену за то, чтобы наконец как государство созреть до этого решения», — написал в фейсбук Роман Лозинский.

По словам депутата, переименование коснулись следующих городов:

Новомосковск (Днепропетровская обл.) ⮕ Самар;

Первомайск (Днепропетровская обл.) ⮕ Шахтерское;

Первомайск (Луганская обл.) ⮕ Сокологорск;

Молодогвардейск (Луганская обл.) ⮕ Атамановка;

Северодонецк (Луганская обл.) ⮕ Северскодонецк;

Червоноград (Львовская обл.) ⮕ Шептицкий;

Дружба (Сумская обл.) ⮕ Хутор Михайловский;

Красноград (Харьковская обл.) ⮕ Берестин;

Первомайский (Харьковская обл.) ⮕ Златополь;

Ватутино (Черкасская обл.) ⮕ Богачево.

Напомним, в среду, 18 сентября, в Верховной Раде прошло голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов Украины. Однако инициативу поддержало только 208 нардепов, решение принято не было.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Переименование населенные пункты Верховная Рада Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Удар по арсеналу в Торопце. Армия РФ продвинулась в Украинске
22:46
«ДНР»: Два жителя оккупированной Донетчины ранены за день
18:51
СБУ: Местные сотрудники «МЧС» в Луганске под видом «гуманитарки» поставляют военным технику
11:59
На оккупированной Луганщине введен режим ЧП из-за бушующих пожаров
09:56
Агрессор проводит массированные атаки на Покровском направлении — Генштаб
23:00
Главное за день: Армия РФ атакует дамбу Кураховского водохранилища. Россияне снова казнили пленного
22:47
«ДНР»: Пятеро жителей Донецка и Горловки ранены за день
20:27
На оккупированной Луганщине задержан мужчина, которого подозревают в поджогах полей
18:34
От склада ничего не осталось: как выглядит военный объект РФ в Мариуполе после удара ВСУ
16:56
«ДНР» объявила чрезвычайную ситуацию в 9 районах и 11 городах из-за крупных пожаров
15:59
В оккупированном Донецке произошел «прилет» в Ленинском и Куйбышевском районах: есть пострадавшие
13:55
Россия украла зерна у Украины почти на 6,5 млрд долларов — WSJ
10:26
За сутки войска РФ 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
10:02
Масштабные лесные пожары на оккупированной Луганщине: сгорели уже более полутора сотен домов
00:22
Скандал среди военных на Донбассе: россияне расследуют гибель неугодных штурмовиков
23:50
В оккупированном Снежном тушат пожар: огонь подобрался к домам
23:00
Главное за день: Путин утвердил увеличение армии РФ. Под Угледаром уничтожена шахта
22:59
Часть оккупированной Луганщины окутал смог — в крупных пожарах уже сгорело 37 домов
17:02
В Мариуполе установили памятник оккупанту, который захватывал город в 2022 году
16:58
Возле Угледара российские захватчики взорвали копер шахты «Южнодонбасская № 3»
все новости
14:57
После взрыва на складе боеприпасов в Тверской области РФ госпитализированы 13 человек
14:38
Краматорску вернули свет после аварийного отключения: он пропал из-за российского обстрела
14:02
На Донетчине из-за обстрелов ВС РФ обесточились несколько шахт: под землей оказались десятки горняков
13:57
Рада переименовала Северодонецк и еще более 300 населенных пунктов
13:19
Заманил в свой дом и напоил до потери сознания: в Константиновке рецидивист изнасиловал 15-летнего подростка
12:55
Марьяна Безуглая лишилась должности
12:50
Военный рассказал о ситуации в Покровске — BILD
11:58
Не Покровское: в Нацгвардии рассказали, какое направлении сейчас наиболее активное в Донецкой области
11:45
Войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки
11:24
Российские войска ночью ударили по Лиману: повреждены многоквартирные дома и газопровод
10:54
В Краматорске пропал свет из-за обстрела за пределами города
10:37
В северной части Покровска из-за обстрела невозможно возобновить электроснабжение: без света остается Родинское
10:04
ВСУ остановили контрнаступление российских войск в Курской области
09:35
В Воздушных силах ВСУ рассказали о сбитых российских целях
09:01
Российские оккупанты продвинулись под Торецком и Покровском — DeepState
08:47
За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов пострадали 10 человек
23:42
Чиновники рассказали, какую помощь оказывают людям, выезжающим из Донецкой области
23:00
Главное за день: Удар по арсеналу в Торопце. Армия РФ продвинулась в Украинске
22:46
«ДНР»: Два жителя оккупированной Донетчины ранены за день
22:00
Украинский План победы над Россией уже готов — Зеленский
все новости
ВИДЕО
Последствия детонации боеприпасов на складе в Торопце Тверской области России после удара беспилотников. Фото: РИА Новости После взрыва на складе боеприпасов в Тверской области РФ госпитализированы 13 человек
19 сентября, 14:57
Масштабный пожар в ландшафтном парке под Краматорском. Фото: ГСЧС Спасатели потушили масштабный пожар в ландшафтном парке под Краматорском: горели восемь гектар леса
18 сентября, 17:20
Спасение людей в Донецкой области. Фото: кадр из видер «Меня два раза чуть не убило»: полицейские под обстрелами спасли нескольких жителей Донетчины
18 сентября, 15:56
Мониторинговый сервис сообщил о землетрясении в Тверской области сегодня утром. Скриншот с сайта VolcanoDiscovery Детонация боеприпасов в Тверской области РФ вызвала землетрясение
18 сентября, 14:15
Масштабный лесной пожар под Лиманом. Фото: ГСЧС Масштабный пожар под Лиманом: на четвертые сутки загорелись уже более полутысячи гектар леса
18 сентября, 13:40
Пожар на окраине Краматорская был вызван взрывом российской авиабомбы. Фото: Нацполиция Взрыв российской авиабомбы вызвал вчерашний лесной пожар под Краматорском
18 сентября, 12:27

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор