Рада переименовала Северодонецк и еще более 300 населенных пунктов

Верховная Рада переименовала Северодонецк и еще два города в Луганской области. Об этом сегодня сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Роман Лозинский.

Отмечается, что ВР приняла постановление об изменении названий 327 населенных пунктов — 281 голос «За». Переименовываются населенные пункты, которые содержат российские и советские нарративы или русифицированные названия.

Так, в Луганской области Северодонецк переименован в Северскодонецк, Первомайск — в Сокологорск, Молодогвардейск — в Атамановку.

В Днепропетровской области Новомосковск переименовали в Самар, Первомайск — в Шахтерское. Вопрос переименования Павлограда и Синельниково рассмотрят в октябре.

«Это действительно историческое решение! Это то, что нужно было сделать 33 года назад. Мы заплатили ужасную цену за то, чтобы наконец как государство созреть до этого решения», — написал в фейсбук Роман Лозинский.

По словам депутата, переименование коснулись следующих городов:

Новомосковск (Днепропетровская обл.) ⮕ Самар;

Первомайск (Днепропетровская обл.) ⮕ Шахтерское;

Первомайск (Луганская обл.) ⮕ Сокологорск;

Молодогвардейск (Луганская обл.) ⮕ Атамановка;

Северодонецк (Луганская обл.) ⮕ Северскодонецк;

Червоноград (Львовская обл.) ⮕ Шептицкий;

Дружба (Сумская обл.) ⮕ Хутор Михайловский;

Красноград (Харьковская обл.) ⮕ Берестин;

Первомайский (Харьковская обл.) ⮕ Златополь;

Ватутино (Черкасская обл.) ⮕ Богачево.

Напомним, в среду, 18 сентября, в Верховной Раде прошло голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов Украины. Однако инициативу поддержало только 208 нардепов, решение принято не было.