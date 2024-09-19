Рада перейменувала Сєвєродонецьк та ще понад 300 населених пунктів

Верховна Рада перейменувала Сєвєродонецьк та ще два міста на Луганщині. Про це сьогодні повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Роман Лозінський.

Зазначається, що ВР прийняла ухвалу про зміну назв 327 населених пунктів — 281 голос «За». Перейменовуються населені пункти, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви.

Так, у Луганській області Сєвєродонецьк перейменований на Сіверскодонецьк, Первомайськ — на Сокологорськ, Молодогвардійськ — на Атаманівку.

На Дніпропетровщині Новомосковськ перейменували на Самар, Первомайськ — на Шахтарське. Питання перейменування Павлограда та Синельникового розглянуть у жовтні.

«Це справді історичне рішення! Це те, що потрібно було зробити 33 роки тому. Ми заплатили жахливу ціну за те, щоб, нарешті, як держава дозріти до цього рішення», — написав у фейсбук Роман Лозінський.

За словами депутата, перейменування торкнулися наступних міст:

Новомосковськ (Дніпропетровська обл.) ⮕ Самар;

Первомайськ (Дніпропетровська обл.) ⮕ Шахтарське;

Первомайськ (Луганська обл.) ⮕ Сокологірськ;

Молодогвардійськ (Луганська обл.) ⮕ Атаманівка;

Сєвєродонецьк (Луганська обл.) ⮕ Сіверськдонецьк;

Червоноград (Львівська обл.) ⮕ Шептицький;

Дружба (Сумська обл.) ⮕ Хутір Михайлівський;

Красноград (Харківська обл.) ⮕ Берестин;

Першотравневий (Харківська обл.) ⮕ Златополь;

Ватутіне (Черкаська обл.) ⮕ Богачеве.

Нагадаємо, у середу, 18 вересня, у Верховній Раді пройшло голосування за ухвалу про дерусифікацію назв 333 населених пунктів України. Проте ініціативу підтримало лише 208 нардепів, рішення ухвалено не було.