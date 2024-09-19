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ВСУ показали уничтожение «Шахедов» мобильными группами

19 сентября 2024, 16:40

ВСУ показали уничтожение «Шахедов» мобильными группами

Работа по «Шахедам» мобильными группами. Фото: кадр из видео Работа по «Шахедам» мобильными группами. Фото: кадр из видео

В социальной сети телеграм было опубликовано видео, на котором показана стрельба мобильных групп по российским «Шахедам». 

Напомним, сегодня мобильными огневыми группами и подразделениями радиоэлектронной борьбы были сбиты все 42 ударных дрона, а также управляемая ракета Х-59/69 на восточном направлении.

Отмечается, что ситуация на фронте характеризуется особой активностью россиян на Покровском и Кураховском направлениях, где оккупанты РФ применяют все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей.

Всего с начала суток произошло 95 боевых столкновений. Также противник нанес 11 авиационных ударов по территории Курской области, применив 14 КАБов.

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