ЗСУ показали знищення «Шахедів» мобільними групами

Робота по «Шахедам» мобільними групами. Фото: кадр із відео

У соціальній мережі телеграм було опубліковано відео, на якому продемонстровано стрілянину мобільних груп по російських «Шахедах».



Нагадаємо, сьогодні мобільними вогневими групами та підрозділами радіоелектронної боротьби були збиті всі 42 ударні дрони, а також керована ракета Х-59/69 на східному напрямку.



Зазначається, що ситуація на фронті характеризується особливою активністю росіян на Покровському та Курахівському напрямах, де окупанти РФ застосовують усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей.



Загалом із початку доби сталося 95 бойових зіткнень. Також противник завдав 11 авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 14 КАБів.