Куда переселенцы в Украине могут обратиться за помощью

В Украине службы поддержки переселенцев работают в 18 областях. Всего насчитывается 83 гуманитарных центра.



В таких локациях эвакуированные жители Донецкой области могут получить широкий спектр услуг: консультации по социальным и другим юридическим вопросам, психологическую и гуманитарную помощь, социальную и психологическую адаптацию для детей и молодежи, услугу формирования жизнестойкости, медицинские услуги и консультации.



Также люди могут обратиться за помощью в трудоустройстве, обучении цифровой грамотности. В этих центрах также могут помочь переселенцам в поддержании релоцированного бизнеса.



Геолокацию хабов, штабов и центров помощи переселенцам можно посмотреть на карте, а также в списке.