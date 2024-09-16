Переселенцы могут получить финансовую помощь на развитие домохозяйств

Пострадавшие от войны семьи в восьми областях Украины могут получить гранты от международного донора. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории.



Целью инициативы является поддержка уязвимых домохозяйств, пострадавших в результате вооруженного конфликта. В частности, внутренне перемещенных домохозяйств или тех, которые вернулись домой после перемещения.



Программу реализуют представительство Эстонского совета по делам беженцев в Украине и финансирует Генеральный директорат гражданской защиты и гуманитарной помощи в Европе (DG ECHO), Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (BHA/USAID) и министерство иностранных дел Эстонии.



Домохозяйства могут получить финансовую помощь для восстановления хозяйственной деятельности в таких отраслях: животноводство, растениеводство, пчеловодство, огородничество, приготовление продуктов питания, предоставление услуг, пошив или ремонт одежды, ремесла и т.д.



Подать заявку на участие в программе могут домохозяйства в громадах:

Днепропетровской области: Синельниковский район, Покровская и Васильковская громады.

Донецкой области: Покровский район, Добропольская громада.

Запорожской области: Запорожский район, Вольнянская и Беленьковская громады.

Кировоградской области.

Николаевской области: Николаевский район, Шевченковская и Ольшанская громады.

Полтавской области: Кременчугский район, Кременчугская громада и Миргородский район, Миргородская громада.

Харьковской области: Чугуевский район, Змиевская и Новопокровская громады, а также Изюмский район, Барвенковская и Слобожанская громады.

Черкасской области.

Отобранные домохозяйства смогут получить грант от 26 тысяч до 36 тысяч гривен для приобретения товаров и услуг, которые должны быть направлены на масштабирование производства и/или получение прибыли.

Для участия в программе нужно подать заявку.