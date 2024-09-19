Куди переселенці в Україні можуть звернутися по допомогу

В Україні служби підтримки переселенців працюють у 18 областях. Всього налічується 83 гуманітарні центри.



У таких локаціях евакуйовані жителі Донецької області можуть отримати широкий спектр послуг: консультації із соціальних та інших юридичних питань, психологічну та гуманітарну допомогу, соціальну та психологічну адаптацію для дітей та молоді, послугу формування життєстійкості, медичні послуги та консультації.



Також люди можуть звернутися за допомогою у працевлаштуванні, навчанні цифрової грамотності. У цих центрах можуть допомогти переселенцям у підтримці релокованого бізнесу.



Геолокацію хабів, штабів та центрів допомоги переселенцям можна переглянути на карті, а також у списку.