Учеников-переселенцев обяжут посещать школу уже с сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года ученики, которые являются внутренними переселенцами, не смогут учиться онлайн — министерство образования и науки Украины обяжет их посещать местные школы.



Об этом сообщил глава ведомства Оксен Лисовой во время общения с журналистами на конференции «Серпнева 2024».



По его словам, в этом году ученики из числа ВПЛ еще могут продолжать учиться онлайн. В то же время министерство призывает родителей сознательно к этому отнестись.



«Еще год онлайна — это довольно трудно. Те потери, которые ребенок несет из-за этой бессознательной позиции при условии, если есть возможность учиться офлайн, будут дорого стоить и личности, и всей семье, и всей нашей стране», — отметил Лисовой.



Он призвал родителей рассматривать любые возможности, где их дети могут безопасно учиться очно. И сообщил, что уже с 1 сентября 2025 года МОН будет «достаточно жестко требовать полного выхода всех детей по месту пребывания».