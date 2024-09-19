«ДНР»: На оккупированной территории Донецкой области за день пострадали 5 человек

Пять мирных жителей оккупированных городов Донецкой области ранены в четверг, 19 сентября. Об этом заявили в группировке «ДНР».



В Никитовском районе оккупированной Горловки при обстреле из ствольной артиллерии пострадал мужчина. А при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника пострадала женщина и мужчина.



В Центрально-Городском районе Горловки под артиллерийским огнем пострадала пенсионерка.



В Георгиевке под Волновахой еще один мужчина пострадал из-за атаки беспилотника.



Повреждены линия электропередач и один автомобиль.

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, повредив многоэтажки, админздания, социальные и инфраструктурные объекты.