Войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, повредив многоэтажки, админздания, социальные и инфраструктурные объекты. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Результат обстрелов войсками РФ Донецкой области. Фото: Филашкин
Также за сутки с линии фронта спасатели и полицейские эвакуировали 730 человек, в том числе 83 ребенка.
Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 19 сентября:
Результат обстрелов войсками РФ Донецкой области. Фото: Филашкин
Результат обстрелов войсками РФ Донецкой области. Фото: Филашкин
Ранее стало известно, что за сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов пострадали 10 человек.
Напомним, в Краматорске пропал свет из-за обстрела за пределами города.
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