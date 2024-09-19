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Войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки

19 сентября 2024, 11:45

Войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки

ВС РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Фото: Филашкин ВС РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Фото: Филашкин

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, повредив многоэтажки, админздания, социальные и инфраструктурные объекты. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Результат обстрелов войсками РФ Донецкой области. Фото: Филашкин

Также за сутки с линии фронта спасатели и полицейские эвакуировали 730 человек, в том числе 83 ребенка.

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 19 сентября:

  • Покровский район. В Курахово поврежден инфраструктурный объект, в Кураховке - магазин, в Островском и Горняке - по 1 частному дому. В Мирнограде поврежден социальный объект. В Покровске поврежден частный дом. В Удачном ранены 2 человека, повреждены 5 домов.
  • Краматорский район. В Лимане повреждены 5 многоэтажек, 2 инфраструктурных объекта и авто. В Малиновке Николаевской громады ранены 3 человека, повреждено складское помещение. В Константиновке ранены 3 человека, повреждены 3 многоэтажки, 2 автомобиля и объект инфраструктуры; в Марково повреждены 3 частных дома.
  • Бахмутский район. В Северске разрушен 1 дом и 4 повреждены. В Торецке ранен человек, разрушен дом. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 7 частных домов, многоэтажка, 4 нежилых помещения, 2 инфраструктурных объекта и промышленное здание.

Результат обстрелов войсками РФ Донецкой области. Фото: Филашкин

Результат обстрелов войсками РФ Донецкой области. Фото: Филашкин

Ранее стало известно, что за сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов пострадали 10 человек.

Напомним, в Краматорске пропал свет из-за обстрела за пределами города.

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