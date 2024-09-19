«ДНР»: На окупованій території Донецької області за день постраждали 5 людей

П'ятьох мирних жителів окупованих міст Донецької області поранено у четвер, 19 вересня. Про це заявили в угрупуванні «ДНР».



У Микитівському районі окупованої Горлівки під час обстрілу зі ствольної артилерії постраждав чоловік. А під час скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника постраждали жінка та чоловік.



У Центрально-Міському районі Горлівки під артилерійським вогнем постраждала пенсіонерка.



У Георгіївці під Волновахою ще один чоловік постраждав через атаку безпілотника.



Пошкоджено лінію електропередач та один автомобіль.

Минулої доби війська РФ обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, пошкодивши багатоповерхівки, адмінбудівлі, соціальні та інфраструктурні об'єкти.