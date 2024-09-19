Пушилин в Минске: Лукашенко уклончиво описал «сотрудничество» с «ДНР»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин летал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они сделали ряд заявлений о «сотрудничестве».



Лукашенко описал происходящее не как поддержку группировки «ДНР», а как сотрудничество Минска с Донецком. Он не считает, что обидит украинскую власть контактами с «ДНР». Он сослался на то, что Минск помогал Донецку до российской оккупации.



«С тех пор мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и в настоящее время», — заявил Лукашенко.



Также он прокомментировал заявления украинской стороны о том, что режим Лукашенко содействует незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий. Он утверждает, что детей привозят исключительно на отдых в Беларусь. О дальнейшей судьбе маленьких украинцев Лукашенко не говорил.



По его словам, если жителям Донбасса будет нужна помощь в обеспечении лечением или образованием — Минск ее окажет.