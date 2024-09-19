Пушилін у Мінську: Лукашенко ухильно описав «співпрацю» з «ДНР»

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін літав до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони зробили низку заяв про «співпрацю».



Лукашенко описав те, що відбувається, не як підтримку угруповання «ДНР», а як співпрацю Мінська з Донецьком. Він не вважає, що образить українську владу контактами із «ДНР». Він послався на те, що Мінськ допомагав Донецьку до російської окупації.



«З того часу ми не відмовлялися від цієї співпраці, готові продовжувати і зараз», — заявив Лукашенко.



Також він прокоментував заяви української сторони про те, що режим Лукашенка сприяє незаконній депортації українських дітей з окупованих територій. Він стверджує, що дітей привозять виключно на відпочинок до Білорусі. Про подальшу долю маленьких українців Лукашенко не говорив.



За його словами, якщо жителям Донбасу буде потрібна допомога у забезпеченні лікуванням чи освітою, Мінськ її надасть.