Пока только Беларусь отличилась в сбивании российских шахедов: Зеленский осудил партнеров

Зеленский выступил на Ялтинской Европейской стратегии (YES). Фото: скриншот

В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что союзники сбивают российские ракеты и дроны в небе ближнего Востока, при этом не принимают решения о совместном сбивании российских ракет, иранских шахедов в небе Украины. Глава государства выступил с речью на Ялтинской Европейской стратегии (YES).



«Когда мы слышим, что в Россию прибыли новые ракеты из Ирана, это же то самое зло, которое союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока. Сейчас, возможно, отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, лежащий в основе распространения и применения этого оружия. Если союзники вместе сбивают ракеты и сбивают дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет, иранских шахедов в небе Украины?», — сказал он.



Зеленский отметил, что «пока только Беларусь отличилась сбиванием российских шахедов». По его мнению, это унизительно для сильного демократического мира.



Ранее мы писали, что дрон-камикадзе «Шахед», который залетел в Беларусь 16 июля около 08:40, разбился в Октябрьском районе Гомельской области.