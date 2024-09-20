СМИ: Умеров задумал кадровые чистки в Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник в Минобороны.



По словам источника, министр обороны намерен провести масштабные кадровые «чистки». В частности, Умеров планирует уволить около 20 генералов и чиновников из-за неэффективности и подхода в стиле Советского Союза.



В частности, могут быть уволены пять заместителей министра и начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий. Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский распорядился провести дополнительную проверку органами Службы безопасности Украины.