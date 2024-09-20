ЗМІ: Умєров задумав кадрові зміни в Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова — Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на джерело з Міноборони.



За словами джерела, міністр оборони має намір провести масштабні кадрові «чистки». Зокрема, Умєров планує звільнити близько 20 генералів та чиновників через неефективність та підхід у стилі Радянського Союзу.



Зокрема, можуть бути звільнені п'ять заступників міністра та начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав провести щодо нього додаткову перевірку органами Служби безпеки України.