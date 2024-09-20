Кабмин направил 21 млн гривен учреждениям, которые размещали переселенцев в июне

Правительство Украины выделило 21 миллион гривен на компенсации за бесплатное размещение переселенцев в учреждениях. Речь идет о компенсациях за потребленные коммунальные услуги в июне, когда переселенцы бесплатно жили в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности.



Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.



Из этих средств 3,9 млн. грн направлено МВД, Минагрополитики, Минэнерго, министерству образования, Минсоцполитики и другим.



Более 16,3 млн. грн направят коммунальным учреждениям, государственным учебным заведениям, которые переданы на финансирование из местных бюджетов, и учреждениям общей собственности территориальных громад.



Также более 662 тыс. грн предоставляется областным военным администрациям для выплат компенсаций частным учреждениям.