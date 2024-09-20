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Кабмин направил 21 млн гривен учреждениям, которые размещали переселенцев в июне

20 сентября 2024, 22:20

Кабмин направил 21 млн гривен учреждениям, которые размещали переселенцев в июне

Правительство Украины выделило 21 миллион гривен на компенсации за бесплатное размещение переселенцев в учреждениях. Речь идет о компенсациях за потребленные коммунальные услуги в июне, когда переселенцы бесплатно жили в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

Из этих средств 3,9 млн. грн направлено МВД, Минагрополитики, Минэнерго, министерству образования, Минсоцполитики и другим.

Более 16,3 млн. грн направят коммунальным учреждениям, государственным учебным заведениям, которые переданы на финансирование из местных бюджетов, и учреждениям общей собственности территориальных громад.

Также более 662 тыс. грн предоставляется областным военным администрациям для выплат компенсаций частным учреждениям.

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