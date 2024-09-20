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Кабмін направив 21 млн гривень установам, які розміщували переселенців у червні

20 вересня 2024, 22:20

Кабмін направив 21 млн гривень установам, які розміщували переселенців у червні

Уряд України надав 21 мільйон гривень на компенсації за безплатне розміщення переселенців в установах. Йдеться про компенсації за спожиті комунальні послуги у червні, коли переселенці безплатно жили у приміщеннях об'єктів державної, комунальної та приватної власності.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

 З цих коштів 3,9 млн грн направлено МВС, Мінагрополітики, Міненерго, міністерству освіти, Мінсоцполітики та іншим.

Понад 16,3 млн грн спрямують комунальним установам, державним навчальним закладам, які передані на фінансування з місцевих бюджетів, та установам спільної власності територіальних громад.

Також понад 662 тис. грн надається обласним військовим адміністраціям для виплат компенсацій приватним установам.

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