Кабмін направив 21 млн гривень установам, які розміщували переселенців у червні

Уряд України надав 21 мільйон гривень на компенсації за безплатне розміщення переселенців в установах. Йдеться про компенсації за спожиті комунальні послуги у червні, коли переселенці безплатно жили у приміщеннях об'єктів державної, комунальної та приватної власності.



Про це повідомляє пресслужба Кабміну.



З цих коштів 3,9 млн грн направлено МВС, Мінагрополітики, Міненерго, міністерству освіти, Мінсоцполітики та іншим.



Понад 16,3 млн грн спрямують комунальним установам, державним навчальним закладам, які передані на фінансування з місцевих бюджетів, та установам спільної власності територіальних громад.



Також понад 662 тис. грн надається обласним військовим адміністраціям для виплат компенсацій приватним установам.