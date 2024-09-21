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Россияне обстреляли Покровск: есть «прилет» в объект телекоммуникации, западная часть города обесточена

21 сентября 2024, 09:44

Россияне обстреляли Покровск: есть «прилет» в объект телекоммуникации, западная часть города обесточена

Российские оккупанты 20 сентября несколько раз обстреляли Покровск Донецкой области. В частности, под удар попал объект телекоммуникации, кроме того, из-за атаки западная часть города осталась без света. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

«Прошедшие сутки для Покровска начались с попадания в частные объекты торговли на одном из местных рынков. Пожаром, возникшим в результате обстрела, уничтожено деревянное покрытие кровель площадью 30 м2», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 12:41 зафиксировано попадание российского дрона и в районе телебашни на ул.Защитников Украины. Также в 16:55 российские войска попали в частную застройку города.

В результате обстрела в 18:05 повреждены провода электросетей, обесточена западная часть города. Работы запланированы на текущие сутки.

Ранее мы писали, что вечером 20 сентября российские войска атаковали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Дрон ударил по машине спасателей. 

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