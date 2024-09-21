Росіяни обстріляли Покровськ: є «приліт» в об`єкт телекомунікації, західна частина міста знеструмлена

Російські окупанти 20 вересня кілька разів обстріляли Покровськ на Донеччині. Зокрема, під удар потрапив об'єкт телекомунікації, крім того, через атаку західна частина міста залишилася без світла. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Минула доба для Покровська розпочалась із влучання в приватні обʼєкти торгівлі на одному з місцевих ринків. Пожежею, яка виникла в наслідок обстрілу, знищено деревʼяне покриття покрівель площею 30 м2», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що о 12:41 зафіксовано влучення російського дрона та в районі телевежі на вул. Захисників України. Також о 16:55 російські війська потрапили до приватної забудови міста.



Внаслідок обстрілу о 18:05 пошкоджено проводи електромереж, знеструмлено західну частину міста. Роботи заплановані на поточну добу.



Раніше ми писали, що ввечері 20 вересня російські війська атакували співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Дрон ударив по машині рятувальників.