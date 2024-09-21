Армия РФ обстреляли Донетчину 31 раз за сутки — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за минувшие сутки, 20 сентября, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Под удар попали четыре района региона, в результате атаки есть повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады 2 человека ранены, разрушены 2 дома, еще 7 повреждены; в Новоукраинке ранены 2 человека.

Покровский район. В Кураховской громаде повреждены 3 дома в Трудовом и 1 в Анновке. В Покровске уничтожен дом, повреждено предприятие, инфраструктурный объект и 4 торговых павильона. В Мирнограде ранен человек.

Краматорский район. В Заречном Лиманской громады разрушены 2 дома. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 7 многоэтажек, 10 торговых павильонов, магазин, админздание, 4 автомобиля, линия электропередач и газопровод.

Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома. В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 20 частных домов и многоэтажка.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 20 сентября несколько раз обстреляли Покровск Донецкой области. В частности, под удар попал объект телекоммуникации, кроме того, из-за атаки западная часть города осталась без света.