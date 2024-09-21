Армія РФ обстріляла Донеччину 31 раз на добу — Філашкін

Російські війська минулої доби, 20 вересня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Під удар потрапили чотири райони регіону, внаслідок атаки є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Усього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.
Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади 2 людини поранено, зруйновано 2 будинки, ще 7 пошкоджено; у Новоукраїнці поранено 2 людини.
Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки у Трудовому і 1 у Ганнівці. У Покровську знищено будинок, пошкоджено підприємство, інфраструктурний об'єкт і 4 торгові павільйони. У Мирнограді поранено людину.
Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновано 2 будинки. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 10 торгових павільйонів, крамницю, адмінбудівлю, 4 автівки, лінію електропередач і газогін.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 20 приватних будинків і багатоповерхівка.
Раніше ми писали, що російські окупанти 20 вересня кілька разів обстріляли Покровськ на Донеччині. Зокрема, під удар потрапив об'єкт телекомунікації, крім того через атаку західна частина міста залишилася без світла.
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