Обстрел Красного Креста на Донетчине: прокуратура доказала причастность армии РФ

Получены доказательства причастности РФ к атаке на гуманитарную миссию Красного Креста в Донецкой области. Фото: прокуратура

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что получили доказательства причастности российской армии к атаке на гуманитарную миссию Красного Креста в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе.



Правоохранители установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно место попадания ударного БпЛА. С места происшествия были изъяты обломки упомянутых боеприпасов и остатки беспилотного аппарата. По результатам проведения следственных действий, осмотра места происшествия, экспертиз и допросов свидетелей установлено, что артиллерийский обстрел осуществлен 2 осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152-мм и беспилотным барражирующим боеприпасом «Ланцет», который находится только на вооружении ВС РФ».



«Снаряды 152-мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель, и самостоятельно обнаруживает и барражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте происшествия обломки БпЛА «Ланцет», но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал Международного комитета Красного Креста», — отметил Генеральный прокурор Андрей Костин.



По данным следствия, огневые позиции артиллерийских подразделений, вероятно, находились в районе захваченного села Ягодное Бахмутского района Донецкой области.



На оккупированной территории, с которой осуществлен выстрел, в ведении боевых действий участвуют, частности, 1065 артиллерийский полк 98 воздушно-десантной дивизии, артиллерийское подразделение 200 отдельной мотострелковой бригады.



Данные подразделения имеют на вооружении артиллерийские системы для ведения огня снарядами 152 мм и ударные БпЛА «Ланцет».



Напомним, 12 сентября в результате обстрела места запланированной раздачи помощи в Донецкой области погибли три сотрудника Красного Креста, еще два — получили ранения.