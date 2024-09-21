Обстріл Червоного Хреста на Донеччині: прокуратура довела причетність армії РФ

Отримано докази причетності РФ до атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині. Фото: прокуратура

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що отримали докази причетності російської армії до атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі.



Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА. З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарату.



Зарезультатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений 2 осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом «Ланцет», що перебуває лише на озброєнні ЗС РФ.



«Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА «Ланцет», а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста», — зазначив Генеральний прокурор Андрій Костін.



За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, перебували у районі захопленого села Ягідне Бахмутського району Донецької області.



На окупованій території, з якої здійснено постріл, у веденні бойових дій беруть участь, зокрема, 1065 артилерійський полк 98 повітрянодесантної дивізії та артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади.



Дані підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні БпЛА «Ланцет».



Нагадаємо, 12 вересня внаслідок обстрілу місця запланованої роздачі допомоги на Донеччині загинули троє співробітників Червоного Хреста, ще двоє — отримали поранення.