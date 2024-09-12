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«Эта трагедия вызвала волну скорби»: в Красном Кресте отреагировали на гибель и ранение их сотрудников на Донетчине

12 сентября 2024, 17:50

«Эта трагедия вызвала волну скорби»: в Красном Кресте отреагировали на гибель и ранение их сотрудников на Донетчине

12 сентября в результате обстрела места запланированной раздачи помощи в Донецкой области погибли три сотрудника Красного Креста, еще два – получили ранения. Об этом сообщили в Международном Комитете Красного Креста.

Команда МККК готовилась к раздаче древесных и угольных брикетов в селе Веролюбовка уязвимым домохозяйствам, чтобы помочь им подготовиться к предстоящей зиме, когда машины, которыми они пользовались, были атакованы. Распределение гуманитарной помощи не началось, поэтому жители не пострадали.

Президент МККК Мирьяна Сполярич «решительно осудила нападение на персонал Красного Креста».

«Невозможно, чтобы под обстрел попало место раздачи помощи. Сегодня наши сердца разбиты, когда мы оплакиваем потерю наших коллег и заботимся о раненых. Эта трагедия вызвала волну скорби, слишком хорошо знакомую тем, кто потерял близких в вооруженном конфликте», – сказала Сполярич.

В Красном Кресте утверждают, что их команды регулярно присутствуют в Донецкой области, а автомобили четко обозначены эмблемой МККК.

«МККК настоятельно призывает уважать международное гуманитарное право, в том числе путем принятия всех возможных мер предосторожности, чтобы гарантировать, что участвующие в гуманитарной деятельности не становятся объектами боевых действий и не попадают в зону боевых действий», – резюмировали в организации.

Напомним, что 12 сентября российская армия из артиллерии ударила по машинам Красного Креста, которые привезли гуманитарную помощь жителям села Веролюбовка Донецкой области.

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