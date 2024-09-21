Поселок Райгородок попал под российский обстрел: детали

Российские оккупанты днем 21 сентября обстреляли окрестности поселка Райгородок Донецкой области. В результате атаки вспыхнул пожар. Об этом передает Суспільне Донбас.



Начальник Николаевской ГВА Владимир Проскунин уточнил, что жертв и повреждений не зафиксировано.



«Пострадавших среди гражданского населения нет. Сейчас работает следственно-оперативная группа. Было три прихода кассетных боеприпасов», — отметил он.



По его словам, после российского удара загорелся лес и подстилка, сейчас спасатели ликвидируют возгорание.



«Пожар на три четверти локализовали. Остается где-то одна четверть. Привлечена техника ГСЧС, коммунальная техника для подвоза воды. Работают подразделения спасателей. Горит лес и частично лесная подстилка», — подытожил Проскунин.



Ранее мы писали, что 21 сентября российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области. Было попадание в промышленную зону.