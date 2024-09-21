Россияне утром ударили по Славянску: есть повреждения

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях.

В субботу, 21 сентября, российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области. Было попадание в промышленную зону. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«Около 5:00 произошел обстрел окрестностей города. Попадание в промзону на ул. Светлодарской», — отметил он.



По словам Ляха, обошлось без пострадавших.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 20 сентября несколько раз обстреляли Покровск Донецкой области. В частности, под удар попал объект телекоммуникации, кроме того, из-за атаки западная часть города осталась без света.