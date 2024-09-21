Селище Райгородок потрапило під російський обстріл: деталі

Російські окупанти вдень 21 вересня обстріляли околиці селища Райгородок на Донеччині. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Про це передає Суспільне Донбас.



Начальник Миколаївської МВА Володимир Проскунін уточнив, що жертв та пошкоджень не зафіксовано.



«Постраждалих серед цивільного населення немає. Наразі працює слідчо-оперативна група. Було три парафії касетних боєприпасів», — зазначив він.



За його словами, після російського удару спалахнув ліс та підстилка, зараз рятувальники ліквідують загоряння.



«Пожежу на три чверті локалізували. Залишається десь одна чверть. Залучено техніку ДСНС, комунальну техніку для підвезення води. Працюють підрозділи рятувальників. Горить ліс та частково лісова підстилка», — підсумував Проскунін.



Раніше ми писали, що 21 вересня російські окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Було потрапляння до промислової зони.