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Горит бывшая база ЧВК «Вагнера» в РФ

21 сентября 2024, 15:29

Горит бывшая база ЧВК «Вагнера» в РФ

В РФ пожар. Фото: соцсети В РФ пожар. Фото: соцсети

В субботу, 21 сентября, на бывшей базе частной военной компании «Вагнер» в Молькино в Краснодарском крае вспыхнул пожар. Об этом передает телеграм-канал Медуза.

Отмечается, что горят административные постройки, в том числе здание бывшего штаба. При этом, что стало причиной пожара, неизвестно.

К слову, после мятежа Евгения Пригожина в июле 2023 года, российские наемники объявили, что база в Молькино больше не функционирует.

По данным «Оркестра Вагнера», база перешла к «Африканскому корпусу» — подразделению из бывших бойцов ЧВК Вагнера, подчиненному Минобороны. Они действуют в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

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