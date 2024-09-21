Горит бывшая база ЧВК «Вагнера» в РФ

В РФ пожар. Фото: соцсети

В субботу, 21 сентября, на бывшей базе частной военной компании «Вагнер» в Молькино в Краснодарском крае вспыхнул пожар. Об этом передает телеграм-канал Медуза.



Отмечается, что горят административные постройки, в том числе здание бывшего штаба. При этом, что стало причиной пожара, неизвестно.



К слову, после мятежа Евгения Пригожина в июле 2023 года, российские наемники объявили, что база в Молькино больше не функционирует.



По данным «Оркестра Вагнера», база перешла к «Африканскому корпусу» — подразделению из бывших бойцов ЧВК Вагнера, подчиненному Минобороны. Они действуют в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.