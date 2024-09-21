Горить колишня база ПВК «Вагнера» у РФ

У РФ пожежа. Фото: соцмережі

У суботу, 21 вересня, на колишній базі приватної військової компанії «Вагнер» у Молькіно в Краснодарському краї спалахнула пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал Медуза.



Наголошується, що горять адміністративні споруди, у тому числі будівля колишнього штабу. При цьому, що спричинило пожежу, невідомо.



До речі, після заколоту Євгена Пригожина у липні 2023 року російські найманці оголосили, що база в Молькіно більше не функціонує.



За даними «Оркестру Вагнера», база перейшла до «Африканського корпусу» — підрозділу з колишніх бійців ПВК Вагнера, підпорядкованому Міноборони. Вони діють у Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, ЦАР та Нігері.