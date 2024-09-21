Российские военные устроили ДТП в центре Донецка

В Донецке произошло ДТП. Фото: телеграм-канал Типичный Донецк

В местном телеграм-канале Донецка сообщают, что белый внедорожник Mercedes, в котором находились российские военные, едя на большой скорости на красный свет, врезался в легковой Volkswagen. ДТП произошло на пересечении бульвара Шевченко и улицы Артема.



Как отмечается, в результате столкновения легковушка перевернулась. Известно, что одна девушка пострадала.



О том, что во внедорожнике находились военные, писали пользователи в местных чатах. Также об этом свидетельствуют кадры первых минут после ДТП.



Ранее мы писали, что вблизи города Родинское Покровского района Донецкой области 11 сентября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Спасатели деблокировали из автомобиля 3 погибших человека.