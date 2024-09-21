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Російські військові влаштували ДТП у центрі Донецька

21 вересня 2024, 17:46

Російські військові влаштували ДТП у центрі Донецька

У Донецьку сталася ДТП. Фото: телеграм-канал Типовий Донецьк У Донецьку сталася ДТП. Фото: телеграм-канал Типовий Донецьк

У місцевому телеграм-каналі Донецька повідомляють, що білий позашляховик Mercedes, в якому знаходилися російські військові, їдучи на великій швидкості на червоне світло, врізався у легковий Volkswagen. ДТП сталося на перетині бульвару Шевченка та вулиці Артема.

Як зазначається, внаслідок зіткнення легковик перекинувся. Відомо, що одна дівчина постраждала.

 Про те, що у позашляховику були військові, писали користувачі в місцевих чатах. Також про це свідчать кадри перших хвилин після ДТП.

Раніше ми писали, що поблизу міста Родинське Покровського району Донецької області 11 вересня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники деблокували з автомобіля 3 загиблих людей.

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