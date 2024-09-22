Удар по Покровску: россияне убили одного человека и ранили ребенка

За минувшие сутки, 21 сентября, российские оккупанты обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. Известно о гибели одного человека, также 2 получили ранения, среди них – ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской администрации.



«За сутки на территории громады ранены 2 человека. Среди них - 4-летний ребенок, который с ушибом головного мозга в тяжелом состоянии был доставлен в Добропольскую городскую больницу», — говорится в сообщении.



Также во время ликвидации последствий одного из пожаров было обнаружено тело погибшего, данные которого устанавливаются.



Ранее мы писали, что российская армия 22 сентября в очередной раз атаковала Украину с помощью 2 ракет и 80 ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 71 БПЛА.