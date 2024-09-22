Удар по Покровську: за добу росіяни вбили одну людину і поранили дитину

Минулої доби, 21 вересня, російські окупанти обстріляли Покровську громаду Донецької області. Відомо про загибель однієї людини, також 2 отримали поранення, серед них — дитина. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської адміністрації.



«За добу на території громади поранено 2 людей. Серед них — 4-річна дитина, яка з забиттям головного мозку у тяжкому стані була доставлена до Добропільської міської лікарні», — йдеться у повідомленні.



Також під час ліквідації наслідків однієї із пожеж було виявлено тіло загиблого, дані якого встановлюються.



Раніше ми писали, що російська армія 22 вересня вкотре атакувала Україну за допомогою 2 ракет та 80 ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 71 БПЛА.