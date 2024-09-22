Оккупанты утром атаковали Славянск

Россияне атаковали Славянск. Фото: соцсети

Российские военные в воскресенье, 22 сентября, нанесли удар по Славянску Донецкой области. На месте «прилета» виднеется столб черного дыма. Об этом сообщают жители в местных группах.



Как отмечается, атака произошла примерно в 11:20. Под удар попал район Славкурота.



По состоянию на 12:37 начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях не отреагировал на возможный обстрел российских оккупантов.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за прошедшие сутки, 21 сентября, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть жертвы и пострадавшие.