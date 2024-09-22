Окупанти вранці атакували Слов`янськ: є постраждалі

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: соцмережі

Російські військові в неділю, 22 вересня, завдали удару по Слов'янську Донецької області. На місці «прильоту» видніється стовп чорного диму. Про це повідомляють мешканці у місцевих групах.



Як зазначається, атака відбулася приблизно об 11.20. Під удар потрапив район Славкурота.



Станом на 12:37 начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях не відреагував на можливий обстріл російських окупантів.



Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях вийшов на зв'язок, зазначивши, що російські загарбники атакували мкр-н Черевківка і Славкурорт.



«Зараз перебуваю на Черевківці. Кілька будинків зруйновано. Багато пошкоджено», — написав він.



За словами Ляха, троє людей травмовані, їх госпіталізували до медичного закладу.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ минулої доби, 21 вересня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. В результаті атак є жертви та постраждалі.