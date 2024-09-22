Оккупанты утром атаковали Славянск: есть пострадавшие

Россияне атаковали Славянск. Фото: соцсети

Российские военные в воскресенье, 22 сентября, нанесли удар по Славянску Донецкой области. На месте «прилета» виднеется столб черного дыма. Об этом сообщают жители в местных группах.



Как отмечается, атака произошла примерно в 11:20. Под удар попал район Славкурота.



По состоянию на 12:37 начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях не отреагировал на возможный обстрел российских оккупантов.



Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях вышел на связь, отметив, что российские захватчики атаковали мкр-н Черевковка и Славкурорт.



«Сейчас нахожусь на Черевковке. Несколько домов разрушены. Много повреждено», — написал он.



По словам Ляха, трое людей травмированы, их госпитализировали в медицинское учреждение.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за прошедшие сутки, 21 сентября, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть жертвы и пострадавшие.