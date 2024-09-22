За сутки четыре района Донетчины оказались под ударом российских войск: детали

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за прошедшие сутки, 21 сентября, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, четыре района попали под удар армии РФ.





Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады 1 дом разрушен и 7 повреждены. В Великоновоселковской громаде ранен человек и повреждены 6 домов в Шахтерском; ранены 3 человека в Константинополе.



Покровский район. В Курахово 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены торговый комплекс, частные дома и многоэтажки; в Горняке ранены 2 человека, повреждены 4 дома; в Константинопольском ранен человек, повреждены 5 домов. В Доброполье повреждены 19 частных домов и админздание. В Покровске ранен человек, повреждены 2 дома, социальный объект и предприятие. В Удачном 2 человека погибли и 1 ранен. Уже утром в Мирнограде погиб человек, повреждены 5 домов.



Краматорский район. В Новом Лиманской громады 1 дом разрушен и 1 поврежден. В Клебан-Быке Ильиновской громады повреждены 2 объекта. В Алексеево-Дружковке ранен человек, повреждено предприятие.

Бахмутский район. В Северске разрушен дом, повреждены 2 дома и нежилое помещение. В Часовоярской громаде повреждены 14 частных домов и промышленное здание.



Ранее мы писали, что Покровск Донецкой области 21 сентября находился под обстрелами со стороны российских войск в течение всего дня. Под удар попали жилые дома, детский дом, здание учебного заведения и предприятие.