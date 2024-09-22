Из-за обстрела шахты на Донетчине погибли два человека

21 сентября российские военные ударили по шахте в Донецкой области, на территории предприятия вспыхнул пожар. Погибли двое людей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Из-за обстрела территории шахты возник пожар, продукты горения в шахту не попадали. На момент инцидента в шахте находился 371 работник, все были выведены на поверхность», — говорится в сообщении.



Вскоре пожар был ликвидирован.



В результате обследования зданий две работницы погибли, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.



Ранее мы писали, что российские военные в воскресенье, 22 сентября, нанесли удар по Славянску Донецкой области. На месте «прилета» виднеется столб черного дыма.