Через обстріл шахти на Донеччині загинули двоє людей

21 вересня російські військові вдарили по шахті на Донеччині, на території підприємства спалахнула пожежа. Загинули двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту у шахті перебував 371 працівник, усі були виведені на поверхню», — йдеться у повідомленні.



Незабаром пожежу було ліквідовано.



Внаслідок обстеження будівель дві робітниці загинули, ще одну постраждалу доставлено до лікарні.



Раніше ми писали, що російські військові в неділю, 22 вересня, завдали удару по Слов'янську Донецької області. На місці «прильоту» видніється стовп чорного диму.