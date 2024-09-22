Пограничники на Северском направлении ликвидировали 4 оккупантов и десяток укреплений

Начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор рассказал, что украинские военнослужащие совершили ряд ударов по позициям российских военных. Это произошло на Северском направлении.
«Луганские пограничники из 1-й комендатуры быстрого реагирования на Северском направлении нанесли успешные удары по позициям оккупантов с помощью ночных тяжелых бомберов «Vampire» и сбросов с квадрокоптеров «Mavic», — отметил он.
По данным Лысогора, в результате уничтожено десяток укреплений, а также были ликвидированы четверо российских военных, еще двое получили ранения.
Кроме того, заминированы потенциальные пути движения техники оккупантов.
Ранее мы писали, что с 15 по 22 сентября потери российских оккупантов составили 8629 человек личного состава.
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