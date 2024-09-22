Пограничники на Северском направлении ликвидировали 4 оккупантов и десяток укреплений

Силы обороны нанесли удары по россиянам. Фото: Артем Лысогор

Начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор рассказал, что украинские военнослужащие совершили ряд ударов по позициям российских военных. Это произошло на Северском направлении.



«Луганские пограничники из 1-й комендатуры быстрого реагирования на Северском направлении нанесли успешные удары по позициям оккупантов с помощью ночных тяжелых бомберов «Vampire» и сбросов с квадрокоптеров «Mavic», — отметил он.



По данным Лысогора, в результате уничтожено десяток укреплений, а также были ликвидированы четверо российских военных, еще двое получили ранения.



Кроме того, заминированы потенциальные пути движения техники оккупантов.



Ранее мы писали, что с 15 по 22 сентября потери российских оккупантов составили 8629 человек личного состава.