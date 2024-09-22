Прикордонники на Сіверському напрямі ліквідували 4 окупантів та десяток укріплень

Сили оборони завдали ударів по росіянам. Фото: Артем Лисогор

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів, що українські військовослужбовці здійснили низку ударів по позиціях російських військових. Це сталося на Сіверському напрямі.



«Луганські прикордонники з 1-ї комендатури швидкого реагування на Сіверському напрямку завдали успішних ударів по позиціях окупантів за допомоги нічних важких бомберів «Vampire» та скидів з квадрокоптерів «Mavic», — зазначив він.



За даними Лисогора, в результаті знищено десяток укріплень, а також було ліквідовано четверо російських військових, ще двоє отримали поранення.



Крім того, заміновано потенційні шляхи руху техніки окупантів.



Раніше ми писали, що з 15 по 22 вересня втрати російських окупантів склали 8629 осіб особового складу.