Прикордонники на Сіверському напрямі ліквідували 4 окупантів та десяток укріплень

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів, що українські військовослужбовці здійснили низку ударів по позиціях російських військових. Це сталося на Сіверському напрямі.
«Луганські прикордонники з 1-ї комендатури швидкого реагування на Сіверському напрямку завдали успішних ударів по позиціях окупантів за допомоги нічних важких бомберів «Vampire» та скидів з квадрокоптерів «Mavic», — зазначив він.
За даними Лисогора, в результаті знищено десяток укріплень, а також було ліквідовано четверо російських військових, ще двоє отримали поранення.
Крім того, заміновано потенційні шляхи руху техніки окупантів.
Раніше ми писали, що з 15 по 22 вересня втрати російських окупантів склали 8629 осіб особового складу.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях