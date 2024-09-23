Из прифронтового села на Луганщине эвакуировали еще одного местного жителя

22 сентября из села Балка Журавка (ранее – Невское – ред.) Луганской области эвакуировали еще одного местного жителя. Теперь мужчина вместе со своей семьей находится в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации.



«Сотрудникам Краснореченской военной администрации удалось спасти и доставить на Донетчину, туда ранее переехала его семья, 52-летнего жителя Балки Журавки», — отметил он.



По словам Лысогора, российские оккупанты продолжают атаковать регион.



«До глубокой ночи враг пять раз атаковал в районах Белогоровки, Макеевки и Балки Журавки, где наши военные держат оборону. Также россияне штурмовали вблизи Стельмаховки», — отметил начальник администрации.



Кроме того, захватчики из реактивных систем залпового огня обстреляли Балку Журавку. Из артиллерии и с помощью беспилотников — Макеевку.



Ранее мы писали, что в Селидово в Донецкой области парамедики полиции эвакуировали трех человек. Дома этих людей расположены в нескольких сотнях метров от фронта, так что находиться там крайне небезопасно.