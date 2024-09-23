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Из прифронтового села на Луганщине эвакуировали еще одного местного жителя

23 сентября 2024, 10:59

Из прифронтового села на Луганщине эвакуировали еще одного местного жителя

22 сентября из села Балка Журавка (ранее – Невское – ред.) Луганской области эвакуировали еще одного местного жителя. Теперь мужчина вместе со своей семьей находится в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации.

«Сотрудникам Краснореченской военной администрации удалось спасти и доставить на Донетчину, туда ранее переехала его семья, 52-летнего жителя Балки Журавки», — отметил он.

По словам Лысогора, российские оккупанты продолжают атаковать регион.

«До глубокой ночи враг пять раз атаковал в районах Белогоровки, Макеевки и Балки Журавки, где наши военные держат оборону. Также россияне штурмовали вблизи Стельмаховки», — отметил начальник администрации.

Кроме того, захватчики из реактивных систем залпового огня обстреляли Балку Журавку. Из артиллерии и с помощью беспилотников — Макеевку.

Ранее мы писали, что в Селидово в Донецкой области парамедики полиции эвакуировали трех человек. Дома этих людей расположены в нескольких сотнях метров от фронта, так что находиться там крайне небезопасно.

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