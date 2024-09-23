З прифронтового села на Луганщині евакуювали ще одного місцевого мешканця

22 вересня з села Балка Журавка (раніше – Невське – ред.) Луганської області евакуювали ще одного місцевого мешканця. Наразі чоловік разом зі своєю родиною перебуває на Донеччині. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації.



«Співробітникам Красноріченської військової адміністрації вдалося врятувати та доставити до Донеччини, туди раніше переїхала його родина, 52-річного жителя Балки Журавки», — зазначив він.



За словами Лисогора, російські окупанти продовжують атакувати регіон.



«До глибокої ночі ворог п'ять разів атакував у районах Білогорівки, Макіївки та Балки Журавки, де наші військові тримають оборону. Також росіяни штурмували поблизу Стельмахівки», — зазначив начальник адміністрації.



Крім того, загарбники із реактивних систем залпового вогню обстріляли Балку Журавку. З артилерії та за допомогою безпілотників — Макіївку.



Раніше ми писали, що в Селидовому на Донеччині парамедики поліції евакуювали трьох людей. Будинки цих людей розташовані за кількасот метрів від фронту, тож перебувати там вкрай небезпечно.